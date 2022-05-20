  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 23 مايو

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:١٢]

    باكو، 21 مايو، (اذرتاج)

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 مايو / أيار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 23 مايو / أيار.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 23 مايو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٠٩]
    بحث آفاق التعاون في مجال السكك الحديد بين أذربيجان وإيران
    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٢٠]
    التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 8.4 مليون دولار
    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:١١]
    استيراد أكثر من 6 آلاف منتجات متنوعة إلى البلد خلال 4 أشهر
    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:١٤]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 23 مايو