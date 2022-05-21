أذربيجان ولاتفيا توقعان على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن الغذائي

باكو، 21 مايو (أذرتاج)

تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الامن الغذائي بين وكالة الامن الغذائي لجمهورية أذربيجان ودائرة الغذاء والبيطرية لجمهورية لاتفيا في لاتفيا.

وقع الوثيقة غوشغار تاهمزلي رئيس وكالة الامن الغذائي الأذربيجانية، وماريس بالوديس المدير العام لدائرة الغذاء والبيطرية في لاتفيا.

وقعت الوثيقة في الاجتماع الثامن للجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية لاتفيا.

تهدف مذكرة التفاهم إلى توسيع التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي.