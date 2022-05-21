زيرة باكو يفسخ العقد مع لاعب الوسط الهايتي

باكو، 21 مايو، أذرتاج

فسخ نادي زيرة باكو لكرة القدم العقد مع لاعب الوسط الهايتي برايان ألسيوس عن التراضي.

قال النادي في بيان إنّ قيادة زيرة رفعت الشكر على خدماته متمنية له نجاحا في مشواره اللاحق.

يذكر أنّ لاعب الوسط الهايتي قد كان انضم الى زيرة في يناير العام الحالي لمدة سنتين والنصف.