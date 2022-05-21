أغدام، 21 مايو، )أذرتاج( قام مجموعة من رجال الدين المسلمين من جورجيا بزيارة الى محافظة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني. أفادت وكالة اذرتاج ان رجال الدين تعرفوا على الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمنية في أغدام والآثار التاريخية والمعالم الدينية التي تعرضت للتخريب الأرمني وكذلك على أعمال إعادة البناء والإصلاح والإعمار المنفذة فيها من قبل دولة أذربيجان.

AZERTAG.AZ : بدء زيارة مجموعة من رجال الدين المسلمين من جورجيا الى محافظة أغدام المحررة

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