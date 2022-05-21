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    حكومة جورجيا تناقش مسألة التأخر في نقل الشحن الدولي

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:١١]

    باكو، 21 مايو (أذرتاج)

    نوقشت في اجتماع المجلس الاقتصادي المقام تحت إشراف رئيس الوزراء الجورجي ايراكلي قاريباشفيلي العديد من المسائل، منها مسألة نقل الشحن بين جورجيا وأذربيجان وتركيا وأرمينيا بشكل منسق ودون انقطاع.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشرته حكومة جورجيا.

    اشير اثناء المناقشات الى ان الجانب الجورجي لا يوجد أي تأخر في نقل الشحن. قيل ان بعض المشاكل لدى الجانب الجورجي موجودة بسبب اعمال إعادة الترميم في البنى التحتية وكذلك في المعبر الحدودي "لارس".

    كذلك نوقشت في الاجتماع مسائل متعلقة بنقل المنتجات السريعة التلف.

     

    AZERTAG.AZ :حكومة جورجيا تناقش مسألة التأخر في نقل الشحن الدولي
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    حكومة جورجيا تناقش مسألة التأخر في نقل الشحن الدولي