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    استيراد أكثر من 6 آلاف منتجات متنوعة إلى البلد خلال 4 أشهر

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:١١]

    باكو، 21 مايو، (اذرتاج)

    تم استيراد 6398 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 4 مليارات و40.5 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

     

    AZERTAG.AZ :استيراد أكثر من 6 آلاف منتجات متنوعة إلى البلد خلال 4 أشهر
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