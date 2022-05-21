استيراد أكثر من 6 آلاف منتجات متنوعة إلى البلد خلال 4 أشهر
AzerTAg.az
٢١.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:١١]
باكو، 21 مايو، (اذرتاج)
تم استيراد 6398 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 4 مليارات و40.5 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
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