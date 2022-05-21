وزير الخارجية يحيط نظيره الإسباني علما بخطوات أذربيجان الرامية الى بناء السلام في المنطقة

باكو، 21 مايو، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 20 مايو بنظيره الإسباني خوسيه مانوئل ألبارس على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا المنعقد في تورين الإيطالية.

قالت الخارجية في بيان إنّ الوزيرين بحثا في اللقاء آفاق تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية بين أذربيجان وإسبانيا.

وأشار الطرفان الى أهمية تحقيق زيارات متبادلة بين البلدين معبرين عن رضاء عن تشجيع ذلك عن جانب كلتا الوزارتين.

وأكدا الوزيران على أهمية تعزيز التعاون في عدد من الوجهات بما فيه مجالات الاقتصاد والطاقة والعلم والتعليم والثقافة وغيرها.

كما ناقش الجانبان مسائل التعاون المثمر المتبادل ضمن المنظمات الدولية.

وتبادلا الآراء حول مسائل شراكة أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي مع الإشارة الى دعم إسبانيا تنمية العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.

وأحاط الوزير بيراموف نظيره الإسباني علما بالوضع الراهن ما بعد النزاع في المنطقة وأعمال إعادة البناء والتأهيل والإنشاء والإعمار المنفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وتطهير الألغام والأعمال المستهدفة الى عودة اللاجئين والمشردين الى مسقط رؤوسهم آمنين وخطوات أذربيجان الرامية الى بناء السلام في المنطقة.