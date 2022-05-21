التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 8.4 مليون دولار
AzerTAg.az
٢١.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٢٠]
كيشيناو، 21 مايو، (اذرتاج)
اقترب حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا من 8.4 مليون دولار خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج ان قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان من مولدوفا تجاوزت 6.8 مليون دولار فيما صدرت من أذربيجان إلى مولدوفا المنتجات البالغة قيمتها 1.6 مليون دولار.
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