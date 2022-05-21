  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 8.4 مليون دولار

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٢٠]

    كيشيناو، 21 مايو، (اذرتاج)

    اقترب حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا من 8.4 مليون دولار خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج ان قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان من مولدوفا تجاوزت 6.8 مليون دولار فيما صدرت من أذربيجان إلى مولدوفا المنتجات البالغة قيمتها 1.6 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 8.4 مليون دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٠٩]
    بحث آفاق التعاون في مجال السكك الحديد بين أذربيجان وإيران
    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:١١]
    استيراد أكثر من 6 آلاف منتجات متنوعة إلى البلد خلال 4 أشهر
    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:١٤]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:١٢]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 23 مايو
    التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 8.4 مليون دولار