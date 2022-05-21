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    بحث آفاق التعاون في مجال السكك الحديد بين أذربيجان وإيران

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٠٩]

    باكو، 21 مايو (أذرتاج)

    جرى لقاء بين رئاسة "السكك الحديد" الأذربيجانية و"السكك الحديد" الإيرانية في طهران على هامش زيارة وفد اذربيجاني برئاسة نائب رئيس الوزراء شاهين مصطافايف.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن "السكك الحديد" الأذربيجانية ان الطرفين ناقشا آفاق تطوير ممر النقل الدولي "الشمال والجنوب" وانشاء السكة الحديد بين رشت واستارا كجزء من أجزاء الممر. مع هذا، اجرى الطرفان تبادل الآراء حول الوضع في انشاء مستودع الشحن في مدينة استارا الإيرانية وتسريع هذه الاعمال.

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