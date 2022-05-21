أذربيجان: إصابة بكورونا على مدار اليوم

باكو، 21 مايو، أذرتاج

سجلت إصابة شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 5 مصابين من الفيروس على مدار اليوم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و708 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و950 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و710 مريض منهم ويستمر علاج 48 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2587 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و869 ألف و996 فحص طبي.