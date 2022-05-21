أذربيجان: تطعيم 3273 جرعة من لقاح كورونا في 21 مايو

باكو، 21 مايو، أذرتاج

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 3273 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 21 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 352 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و800 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 1922 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و704 ألف و523 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و345 ألف و603 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و847 ألف و172 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و267 ألف و411 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 244 ألف و334.