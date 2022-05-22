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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يصل الى بروكسل عاصمة بلجيكا في زيارة عمل

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [٢٠:٠٨]

    بروكسل، 22 مايو، أذرتاج

    وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 22 مايو الى عاصمة مملكة بلجيكا بروكسل في زيارة عمل تلبية لدعوة رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل. 

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصل الى بروكسل عاصمة بلجيكا في زيارة عمل
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