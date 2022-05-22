بروكسل، 22 مايو، أذرتاج وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 22 مايو الى عاصمة مملكة بلجيكا بروكسل في زيارة عمل تلبية لدعوة رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يصل الى بروكسل عاصمة بلجيكا في زيارة عمل

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