الرئيس إلهام علييف يصل الى بروكسل عاصمة بلجيكا في زيارة عمل
AzerTAg.az
٢٢.٠٥.٢٠٢٢ [٢٠:٠٨]
بروكسل، 22 مايو، أذرتاج
وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 22 مايو الى عاصمة مملكة بلجيكا بروكسل في زيارة عمل تلبية لدعوة رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل.
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