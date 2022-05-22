بروكسل، 22 مايو، أذرتاج عقد لقاء انفرادي 22 مايو في بروكسل بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل. أفادت أذرتاج أن رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل استقبل رئيس الدولة إلهام علييف. ثم التقطت صورة جماعية.

AZERTAG.AZ : عقد لقاء انفرادي بين الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل

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