بروكسل، 22 مايو، أذرتاج انطلق لقاء الرئيس إلهام علييف مع رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان 22 مايو في بروكسل.

AZERTAG.AZ : عقد لقاء الرئيس إلهام علييف مع رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي ورئيس الوزراء الأرميني في بروكسل

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده