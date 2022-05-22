  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    عقد لقاء الرئيس إلهام علييف مع رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي ورئيس الوزراء الأرميني في بروكسل

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [٢١:٢٨]

    بروكسل، 22 مايو، أذرتاج

    انطلق لقاء الرئيس إلهام علييف مع رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان 22 مايو في بروكسل. 

     

    AZERTAG.AZ :عقد لقاء الرئيس إلهام علييف مع رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي ورئيس الوزراء الأرميني في بروكسل
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [٢٠:١٥‎]
    عقد لقاء انفرادي بين الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [٢٠:٠٨]
    الرئيس إلهام علييف يصل الى بروكسل عاصمة بلجيكا في زيارة عمل
    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٣٧]
    الرئيس الأذربيجاني يستقبل المدير العام للإيسيسكو
    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٤:٣٧]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الزراعة والغابات التركي
    عقد لقاء الرئيس إلهام علييف مع رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي ورئيس الوزراء الأرميني في بروكسل عقد لقاء الرئيس إلهام علييف مع رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي ورئيس الوزراء الأرميني في بروكسل عقد لقاء الرئيس إلهام علييف مع رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي ورئيس الوزراء الأرميني في بروكسل عقد لقاء الرئيس إلهام علييف مع رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي ورئيس الوزراء الأرميني في بروكسل