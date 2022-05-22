عقد لقاء الرئيس إلهام علييف مع رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي ورئيس الوزراء الأرميني في بروكسل
AzerTAg.az
٢٢.٠٥.٢٠٢٢ [٢١:٢٨]
بروكسل، 22 مايو، أذرتاج
انطلق لقاء الرئيس إلهام علييف مع رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان 22 مايو في بروكسل.
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