زيارة رئيس البرلمان الاستوني الى أذربيجان

باكو، 23 مايو، (أذرتاج)

قام رئيس برلمان جمهورية استونيا يوري راتاس والوفد المرافق له بزيارة رسمية الى أذربيجان في 22 مايو.

أفادت وكالة اذرتاج ان حرس الشرف اصطف على شرف الضيف في مطار حيدر علييف الدولي المزين باعلام كلتا الدولتين.

وكان في استقبال الوفد البرلماني الاستوني نائب رئيس المجلس الملي عادل علييف ورئيس مجموعة العمل الأذربيجانية الإستونية حول العلاقات بين البرلمانات جالا أحمدوفا ومسؤولون آخرون.

من المقرر أن يلتقي رئيس البرلمان الإستوني يوري راتاس مع مسؤولي الدولة والحكومة خلال الزيارة.