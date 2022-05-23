تطهير مساحة 413 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي
AzerTAg.az
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]
باكو، 23 مايو، (اذرتاج)
نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات اسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 21-16 مايو 109 لغم مضاد للمشاة و69 لغما مضادا للدبابات و155 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.
وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 413 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.
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