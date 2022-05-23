مجموعة من رجال الدين المسلمين من جورجيا تزور شوشا المحررة

شوشا المحررة، 23 مايو، أذرتاج

زارت مجموعة من رجال الدين المسلمين من جورجيا مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني.

أفادت وكالة اذرتاج ان رجال الدين وصلوا الى شوشا قادمين من فضولي وأغدام المحررتين من الاحتلال الأرميني بعدما تعرفوا على الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمنية في فيهما والآثار التاريخية والمعالم الدينية التي تعرضت للتخريب الأرمني وكذلك على أعمال إعادة البناء والإصلاح والإعمار المنفذة فيها من قبل دولة أذربيجان.