مجموعة من رجال الدين المسلمين من جورجيا تزور مناطق كنجة المنكوبة بصواريخ أرمينيا الباليستية

كنجة، 23 مايو، أذرتاج

زارت مجموعة من رجال الدين المسلمين من جورجيا مدينة كنجة على هامش زيارتها أذربيجان.

أفادت أذرتاج أن رجال الدين المسلمين من جورجيا تعرفوا على آثار الجرائم المرتكبة جراء الصواريخ الباليستية التي أطلقتها أرمينيا على كنجة البعيدة كل البعد عن منطقة الجبهة ليلتي الحادية عشرة والسابعة عشرة من تشرين الأول من العام الماضي.

وأحيطوا علما بأن أرمينيا التي تكبدت بهزيمة متتالية في العمليات العسكرية خلال الحرب الوطنية لجأت الى استهداف المناطق المكتظة بالسكان المسالمين بغية التصدي لعمليات الهجوم المضاد لقوات أذربيجان وإيقاف هذه الهجمات الناجحة وإثارة الخوف والرعب في أوساط الشعب سعيا منها الى نيل خسائر كبيرة في الأرواح وبذلك قد انتهكت أرمينيا المحتلة ونقضت نقضا صارخا معايير القانون الدولي ومبادئه واتفاقيات جنيف لعام تسعة وأربعين وتسعمائة والف ومحاضرها الإضافية وكذلك متطلبات نظام وقف اطلاق النار المتفق عليه على أساس طلباتها المصرة نتيجة لقاء منعقد في موسكو. كما أثبتت هذه الأعمال الإرهابية مرة أخرى أن أرمينيا تؤيد الإرهاب على مستوى الدولة. وأودت هجمات أرمينيا على كنجة بحياة 26 مدنيا وإصابة 142 آخر وبينهم الأطفال والنساء والمسنون إذ شنتها أرمينيا في ساعات ليلية.