احياء ذكرى الشهداء الخالدة
AzerTAg.az
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٤:٤٠]
باكو، 23 مايو، (اذرتاج)
قام رئيس برلمان جمهورية استونيا يوري راتاس والوفد المرافق له اليوم بزيارة مقبرة الشهداء وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى أذربيجان.
أفادت وكالة أذرتاج أن الوفد الاستوني زار مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا من اجل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضع باقات من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي".
وثم شاهدت الضيوف منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت لهم معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٩:٢٣]
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٨:٤٤]
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٩:٢٣]
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٨:٤٤]
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٥٧]
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٥٧]
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٤٧]
٢١.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٢١]
١٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
١٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:١٩]
١٦.٠٥.٢٠٢٢ [١١:١٩]
٢١.٠٥.٢٠٢٢ [١٠:٠٣]
٢٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٠:٠٢]
١٩.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:١٠]
١٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٠:٢٠]
١١.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٠١]
٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٩]
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:١٧]
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٠٨]
٢١.٠٥.٢٠٢٢ [١٨:٢٧]
٢١.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤٥]
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٢٢.٠٥.٢٠٢٢ [٢١:٣٦]
٢١.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٥١]
٢١.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:١٢]
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٥٧]
٢١.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٠٨]
٢١.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٢٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك