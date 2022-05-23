بيان صحفي لرئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ميشيل عقب لقائه برئيس أذربيجان ورئيس الوزراء الأرميني

بروكسل، 23 مايو، أذرتاج

أدلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ببيان صحفي في نتائج لقائه برئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بروكسل.

وقال ميشيل ما يلي:

" مساء الخير او طابت ليلتكم.

استضفت اليوم مرة أخرى لقاء بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان. وكانت هذه مناقشاتنا الثالثة في هذه الصيغة. واعرنا الاهتمام الأساسي بالوضع في جنوب القوقاز وتنمية علاقات كلا البلدين مع الاتحاد الأوروبي وكذلك منطقة الحدود.

وكانت المناقشة مخلصة ومثمرة وقد نظرنا في جميع القضايا التي تضمنت المسائل الإنسانية بما فيه تطهير الألغام وجهود ترمي الى تحرير المحتجزين وتطرقنا أيضا الى مصير الناس المفقودين.

وتوصلنا الى نتائج آتية:

تنعقد جلسة مشتركة أولى للجان الحدودية الخاصة بقضايا الحدود في الأيام المقبلة القريبة عند الحدود الدولية وتتناول هذه الجلسة جميع القضايا المتعلقة بإعادة ترسيم الحدود وكيفية أحسن ضمان للوضع المستقر.

اتفق الزعيمان على ضرورة مواصلة الأعمال الرامية الى فتح علاقات النقل بشأن الاتصالات والمواصلات.

واتفق الزعيمان على مبادئ تسوي النقل العبوري بين غرب أذربيجان ونخجوان وبين أراضي أذربيجان ومختلف أجزاء أرمينيا وكذلك تسوي النقل البري الدولي عن طريق البنية التحتية للنقل لكلا البلدين. واتفقا خاصة في سياق النقل الدولي على مبادئ الإدارة الحدودية والأمن وكذلك الرسومات الجمركية وقواعدها وسيواصل نائبا رئيسي الوزراء هذا العمل في الأيام القريبة.

وفيما يخص بمعاهدة سلام فاتفقا على مواصلة النقاش حول معاهدة سلام مستقبلية تسوي العلاقات الدولية بين أرمينيا وأذربيجان ويواصل وفدان برئاسة وزيري الخارجية تقديم هذه العملية في الأسابيع المقبلة القريبة.

واستمرارا لكل ذلك أشرتُ متوجها الى كلا الزعيمين الى ضرورة معالجة قضية حقوق وامن الأهالي الأرمن في قره باغ.

وأما التنمية الاجتماعية الاقتصادية فيطوّر الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الطرفين نشاط المجموعة الاستشارية الاقتصادية التي تسعى الى تشجيع التنمية الاقتصادية من اجل رفاهية كلا البلدين وشعبيهما. كما نبهتُ الى ضرورة إعداد الأهالي لسلام مستدام طويل الأجل فالاتحاد الأوروبي جاهز لتعزيز دعمه.

واتفقنا على التواصل الوثيق وسنلتقي من جديد في الصيغة نفسها حتى شهري يوليو وأغسطس.

شكرا. "