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    انطلاق فعاليات الجلسة الرابعة لفريق العمل الرفيع لشؤون بحر الخزر في طهران

    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٧]

    طهران، 23 مايو، أذرتاج

    انطلقت فعاليات الجلسة الرابعة لفريق العمل الرفيع لشؤون بحر الخزر في طهران اليوم.

    وتناقش الجلسة شؤون التعاون المثمر.

    ويشارك في فعاليات الجلسة نائب وزير الخارجية الأذربيجاني خلف خلفوف مع الوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :انطلاق فعاليات الجلسة الرابعة لفريق العمل الرفيع لشؤون بحر الخزر في طهران
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