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    زلزال يضرب إيران بقوة 5.5 درجات

    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٦]

    طهران، 23 مايو، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن دائرة الطوارئ بمحافظة سیستان وبلوشستان ان الزلزال وقع على عمق 16 كم من سطح الأرض وعلى بعد 83 كم من جنوب زاهدان.

    كما شعر السكان بالزلزال في مدينة كرمان الواقعة على بعد 320 كيلومترا من مركز الزلزال.

    وفقا للتقارير الأولية، تضررت ودمرت منازل خاصة ومباني حكومية ومرافق تموين عامة. ولم ترد انباء عن سقوط ضحايا.

    AZERTAG.AZ :زلزال يضرب إيران بقوة 5.5 درجات
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