باكو، 23 مايو، أذرتاج التقى نائب وزير الخارجية الأذربيجاني ايلنور محمدوف 23 مايو اليوم برؤساء اللجان البرلمانية الشؤون الخارجية التركي عاكف جاغاتاي كيليج والجورجي نيكولوز سامخارادزي والأذربيجاني صمد سيدوف واللذين يزوران البلد للمشاركة في اللقاء الثلاثي للجان البرلمانية الشؤون الخارجية الأذربيجانية التركية الجورجية. وجرى في اللقاء تبادل وجهات نظر حول شؤون التعاون الثلاثي والمواضيع الملحة لجدول الأعمال الإقليمي والدولي وكذلك الأوضاع في أوكرانيا وسائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.

AZERTAG.AZ : نائب وزير الخارجية يلتقي برؤساء لجان الشؤون الخارجية البرلمانية الأذربيجاني والتركي والجورجي

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