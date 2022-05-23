حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 16 مليار دولار
AzerTAg.az
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٥٧]
باكو، 23 مايو، (اذرتاج)
بلغت قيمة العمليات التجارية في اذربيجان خلال أشهر يناير – أبريل 15 مليارا و863.9 مليون دولار امريكي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أنه بلعت 4 مليارات و40.5 مليون دولار من الواردات و11 مليارات و823.3 مليون دولار من الصادرات من اجمالي قيمة العمليات التجارية.
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