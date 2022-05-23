أذربيجان: إصابتان بكورونا خلال اليوم

باكو، 23 مايو، (اذرتاج)

سجلت إصابة شخصين بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال 23 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و714 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و957 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و710 مريض منهم ويستمر علاج 47 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1842 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و874 ألف و348 فحص طبي.