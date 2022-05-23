أذربيجان: تطعيم 13707007 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

باكو، 23 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 23 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 13 مليونا و707 ألف و7 جرعات ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و345 ألف و824 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و847 ألف و442 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و269 ألف و215 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 244 ألف و526.