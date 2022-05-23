أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 7 ملايين و558.4 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي
AzerTAg.az
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]
باكو، 23 مايو، (اذرتاج)
صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 7 مليارات و558.4 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير - أبريل من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا الرقم يزيد بمقدار 4 مليارات و248.8 ملايين دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان خلال 4 أشهر 639 مليون دولار.
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