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    أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 7 ملايين و558.4 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي

    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]

    باكو، 23 مايو، (اذرتاج)

    صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 7 مليارات و558.4 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير - أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا الرقم يزيد بمقدار 4 مليارات و248.8 ملايين دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

    وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان خلال 4 أشهر 639 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 7 ملايين و558.4 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي
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