رئيس الوزراء يستقبل رئيس برلمان إستونيا

باكو، 23 مايو، أذرتاج

التقى رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أسدوف 23 مايو رئيس برلمان إستونيا يوري راتاس.

قال مجلس الوزراء في بيان إنّ اللقاء شهد التعبير عن الارتياح من تطور العلاقات الأذربيجانية الاستونية في مختلف المجالات.

وناقش الطرفان في اللقاء آفاق توسيع التعاون بين البلدين في مجالات السياسة والتجارة والاقتصاد والاستثمار والنقل والطاقة والإنسانية وغيرها.