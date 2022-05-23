مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والروسي

باكو، 23 مايو، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية 23 مايو بين وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف والروسي سيرغي لافروف.

قالت الخارجية في بيان إنّ الوزيرين تبادلا الآراء حول الوضع الراهن في المنطقة والمسائل المتعلقة بتنفيذ البيانات الثلاثية بما فيه فتح خطوط الاتصالات جميعها في المنطقة وإعادة ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

كما ناقش الطرفان المواضيع الملحة لجدول الأعمال الثنائي وسائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.