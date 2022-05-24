الرئيس إلهام علييف يجري مكالمة هاتفية مع رئيس تركيا

باكو، 24 مايو (أذرتاج)

أجرى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 23 مايو رئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان.

قدم الرئيس الاذربيجاني معلومات عن اللقاء الثلاثي بينه وبين رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء أرمينيا أمس في بروكسل حيث تطرق الرئيس الاذربيجاني الى المسائل التي نوقشت خلال هذا اللقاء منها إعداد معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان والمبادئ الخمسة التي تقدمت بها أذربيجان في هذا الخصوص وتطبيع العلاقات بين البلدين وافتتاح ممار النقل وترسيم الحدود. قال الرئيس خلال المكالمة الهاتفية انه أشاد نتائج اللقاء الثلاثي.

أشار الرئيس إلهام علييف الى انه أصدر مرسوما أمس بشأن انشاء لجنة حكومية لترسيم الحدود بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا.

كذلك قال الرئيس إلهام علييف ان الطرفين توصلا الى اتفاق عن افتتاح ممر زنكزور، بما فيه مسائل انشاء السكة الحديد وطريق بري.

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن شكره على المعلومات عن اللقاء الثلاثي مشيدا بالنتائج الإيجابية التي تم التوصل اليها في هذا اللقاء.

أكد الرئيسان الاذربيجاني والتركي على أهمية إحلال السلام وشيكا في المنطقة.

أجرى الرئيسان تبادل الآراء حول المسائل المتعلقة بعلاقات الصداقة والاخوة الثنائية والاتصالات المقبلة.