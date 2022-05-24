أذربيجان: إنشاء لجنة حكومية لترسيم الحدود مع أرمينيا

باكو، 24 مايو (أذرتاج)

أصدر الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 23 مايو مرسوم بشأن انشاء لجنة حكومية لترسيم الحدود بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا.

أفادت وكالة أذرتاج ان نائب رئيس الوزراء شاهين مصطافايف عين رئيسا لهذه اللجنة. وتضم اللجنة في عضويتها نائب رئيس وزراء جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي ووزراء الخارجية، والداخلية، والبيئة والثروات الطبيعية، والعدل، والزراعة، والدفاع، كذلك النائب الأول لرئيس جهاز امن الدولة ونائب رئيس جهاز حرس الحدود ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، ونائب رئيس جمعية "الري وإدارة المياه"، ورئيس جهاز الدولة المعني بالممتلكات، ومدير القسم في إدارة التشريعات وسياسة القانون لدى الديوان الرئاسي. كذلك تضم اللجنة في عضويتها رؤساء السلطات التنفيذية لمحافظات قازاخ واغسطافا وتاووز وكداباي وداشكاسان وكلبجار ولاتشين وقوبادلي وزنكيلان الحدودية.

بناء على المرسوم، تم تكليف مجلس الوزراء بتشكيل أمانة اللجنة الحكومية ومجموعة خبراء الهيئات الحكومية المعنية.