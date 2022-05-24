  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان تبحث مع المملكة العربية السعودية سبل التعاون في الاستثمارات وريادة الاعمال

    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [٠٨:١٢]

    باكو، 24 مايو (أذرتاج)

    في لقاء جرى في دافوس بين وزير الاستثمارات السعودي خالد الفالح ووزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف، نوقشت آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وأذربيجان ونشاط الشركات السعودية في البلد وامكانيات التعاون في مجالي الاستثمارات وريادة الاعمال.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تبحث مع المملكة العربية السعودية سبل التعاون في الاستثمارات وريادة الاعمال
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٣٦]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [٠٨:٢٦]
    ميكائيل جباروف عن مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي
    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [٠٨:١٦]
    الوزير رشاد نبييف يلتقي رئيس البرلمان الاستوني
    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]
    أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 7 ملايين و558.4 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي
    أذربيجان تبحث مع المملكة العربية السعودية سبل التعاون في الاستثمارات وريادة الاعمال