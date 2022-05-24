باكو، 24 مايو (أذرتاج) في لقاء جرى في دافوس بين وزير الاستثمارات السعودي خالد الفالح ووزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف، نوقشت آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وأذربيجان ونشاط الشركات السعودية في البلد وامكانيات التعاون في مجالي الاستثمارات وريادة الاعمال.

AZERTAG.AZ : أذربيجان تبحث مع المملكة العربية السعودية سبل التعاون في الاستثمارات وريادة الاعمال

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