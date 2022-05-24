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    اقتصاد


    الوزير رشاد نبييف يلتقي رئيس البرلمان الاستوني

    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [٠٨:١٦]

    باكو، 24 مايو (أذرتاج)

    التقى وزير التنمية الرقمية والنقل الاذربيجاني رشاد نبييف مع رئيس البرلمان الاستوني يوري راتاس والوفد المرافق له في زيارته الرسمية الى أذربيجان.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء مسائل التعاون في مجالات الامن السيبراني بين البلدين وتكنولوجيا المعلومات والسكك الحديد.

    AZERTAG.AZ :الوزير رشاد نبييف يلتقي رئيس البرلمان الاستوني
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