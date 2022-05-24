باكو، 24 مايو (أذرتاج) أصدر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مرسوما بشأن انشاء لجنة لأمن وترسيم الحدود مع أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج ان نائب رئيس الوزراء الأرميني مغير غريغوريان سيرأس اللجنة. كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى.

AZERTAG.AZ : أرمينيا: إنشاء لجنة لترسيم الحدود مع أذربيجان

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