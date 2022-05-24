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    اقتصاد


    ميكائيل جباروف عن مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [٠٨:٢٦]

    باكو، 24 مايو، (أذرتاج)

    تحدثنا عن التحديات الجديدة في بيئة التعاون العالمي والنشاط الاقتصادي المستدام والاستخدام الفعال لموارد الطاقة وأهمية الحلول الرقمية على هامش حلقة نقاش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي حول موضوع "الرؤية الاستراتيجية: أوراسيا"، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن قول وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف.

    كما قال الوزير: "ناقشنا تنويع الاقتصاد في أذربيجان والنمو الاقتصادي الأخضر وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة وتطوير القطاع غير النفطي".

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    ميكائيل جباروف عن مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي