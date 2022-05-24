ميكائيل جباروف عن مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

باكو، 24 مايو، (أذرتاج)

تحدثنا عن التحديات الجديدة في بيئة التعاون العالمي والنشاط الاقتصادي المستدام والاستخدام الفعال لموارد الطاقة وأهمية الحلول الرقمية على هامش حلقة نقاش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي حول موضوع "الرؤية الاستراتيجية: أوراسيا"، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن قول وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف.

كما قال الوزير: "ناقشنا تنويع الاقتصاد في أذربيجان والنمو الاقتصادي الأخضر وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة وتطوير القطاع غير النفطي".