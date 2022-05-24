 الإيسيسكو تشارك في احتفاء جامعة قطر بصدور القسم الأول من موسوعة الاستغراب

باكو، 24 مايو (أذرتاج)

أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، أن صدور القسم الأول من موسوعة الاستغراب، التي ينجزها كرسي الإيسيسكو لحوار الحضارات في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، يأتي في توقيت ذي أهمية كبيرة للنهوض برؤية جديدة تستوعب تطورات سنوات عديدة من النظرة الأحادية في التقييم والإثبات، والتحولات الإنسانية بالغة التأثير على مستقبل البشرية، خاصة وأن الثقافة المركزية الغربية نفسها تعرف صراعا محتدما.

جاء ذلك في الكلمة التي وجهها، عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى الاحتفالية التي عقدتها جامعة قطر اليوم الإثنين (23 مايو 2022) للاحتفاء بنشر القسم الأول من الموسوعة، التي تعد الأولى بالعالم الإسلامي في رصد الغرب، وتم إنجازها بالتعاون ودعم كل من اتحاد جامعات العالم الإسلامي التابع لمنظمة الإيسيسكو، واللجنة القطرية لتحالف الحضارات بوزارة الخارجية القطرية. وقد شهدت الاحتفالية مشاركة رفيعة المستوى لمجموعة من المسؤولين القطريين، وشخصيات أكاديمية وعلمية بارزة.

واستهل الدكتور المالك، كلمته بالتعبير عن سعادته بالموسوعة التي تتسم بالجدة والجرأة والرجاحة والتفرد في آن واحد، كونها أول عمل علمي في العالم الإسلامي يتصدى لمفهوم الاستغراب اعتمادا على قواعد علمية، ونظرة شاملة للمفاهيم ذات المدلولات الثقافية التاريخية، ثم إسباغ الروح الموسوعية على تجلياتها.

وعبر عن اعتزازه بالنجاح الذي يشهده التعاون بين الإيسيسكو وجامعة قطر؛ منوها إلى أنه دليل على نجاعة مفاهيم تقسيم العمل وإن تباعدت المسافات. كما أشار إلى اعتزازه بنجاح نهج الكراسي العلمية الثقافية، حيث أنشأت الإيسيسكو أربعين كرسيا علميا خلال العامين المنصرمين.

ووجه المدير العام للإيسيسكو الشكر لجامعة قطر ولكلية الشريعة والدراسات الإسلامية فيها، ولكرسي الإيسيسكو لحوار الحضارات في الكلية، ولكل الباحثين الذين سهروا على إخراج الموسوعة إلى حيز الوجود.

وفي مداخلاتهم أكد المتحدثون أهمية تعزيز البحث العلمي في مجال الحوار بين الحضارات، واكتشاف تجلياتها المعرفية والعلمية والدينية والاجتماعية والتاريخية.

وفي ختام الاحتفالية أهدى الدكتور حسن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر، جائزة خاصة إلى المدير العام للإيسيسكو، تقديرا لجهوده في تطوير وتحديث المنظمة. كما تم تكريم عدد من الباحثين المشاركين في إنجاز الموسوعة.