البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 24 مايو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 مايو أيار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0143
أورو EUR 1 1.8128
دولار أسترالي AUD 1 1.2035
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3532
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1074
كرون دنماركي DKK 1 0.2437
لاري جورجي GEL 1 0.5944
روبي هندي INR 1 0.0219
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.3271
دينار الكويت KWD 1 5.5538
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3872
بيسو المكسيك MXN 1 0.0853
جنيه مصري EGP 1 0.0924
لاي مولدوفا MDL 1 0.089
كرون النرويج NOK 1 0.1762
زلوتي بولندا PLN 1 0.393
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0041
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.021
روبل روسي RUB 1 0.0292
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2945
دولار سنغافورة SGD 1 1.2367
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.136
دولار تايوان TWD 1 0.0574
ليرة تركيا TRY 1 0.1065
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0934
كرون التشيك CZK 1 0.0736
يوان الصين CNY 1 0.2552
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1355
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5082
كرون السويد SEK 1 0.1726
فرنك سويسرا CHF 1 1.7587
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1344
ليرة لبنان LBP 100 0.1126
ين اليابان JPY 100 1.3318
بيسو تشيلي CLP 100 0.2047
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0153
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116
ريال إيران IRR 100 0.004
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