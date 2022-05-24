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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٣٦]

    باكو، 24 مايو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 مايو أيار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0143

    أورو EUR 1 1.8128

    دولار أسترالي AUD 1 1.2035

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3532

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1074

    كرون دنماركي DKK 1 0.2437

    لاري جورجي GEL 1 0.5944

    روبي هندي INR 1 0.0219

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.3271

    دينار الكويت KWD 1 5.5538

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3872

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0853

    جنيه مصري EGP 1 0.0924

    لاي مولدوفا MDL 1 0.089

    كرون النرويج NOK 1 0.1762

    زلوتي بولندا PLN 1 0.393

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0041

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.021

    روبل روسي RUB 1 0.0292

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2945

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2367

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.136

    دولار تايوان TWD 1 0.0574

    ليرة تركيا TRY 1 0.1065

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0934

    كرون التشيك CZK 1 0.0736

    يوان الصين CNY 1 0.2552

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1355

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5082

    كرون السويد SEK 1 0.1726

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7587

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1344

    ليرة لبنان LBP 100 0.1126

    ين اليابان JPY 100 1.3318

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2047

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0153

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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