باكو، 24 مايو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 مايو أيار اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0143 أورو EUR 1 1.8128 دولار أسترالي AUD 1 1.2035 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3532 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1074 كرون دنماركي DKK 1 0.2437 لاري جورجي GEL 1 0.5944 روبي هندي INR 1 0.0219 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166 دولار كندا CAD 1 1.3271 دينار الكويت KWD 1 5.5538 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3872 بيسو المكسيك MXN 1 0.0853 جنيه مصري EGP 1 0.0924 لاي مولدوفا MDL 1 0.089 كرون النرويج NOK 1 0.1762 زلوتي بولندا PLN 1 0.393 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0041 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.021 روبل روسي RUB 1 0.0292 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2945 دولار سنغافورة SGD 1 1.2367 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.136 دولار تايوان TWD 1 0.0574 ليرة تركيا TRY 1 0.1065 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0934 كرون التشيك CZK 1 0.0736 يوان الصين CNY 1 0.2552 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1355 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5082 كرون السويد SEK 1 0.1726 فرنك سويسرا CHF 1 1.7587 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1344 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.3318 بيسو تشيلي CLP 100 0.2047 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0153 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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