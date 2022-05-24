  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 123 دولار

    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٥‎٥‎]

    باكو، 24 مايو، (اذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 122.70 دولار بعد ارتفاعه 1.08 دولار.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 135.99 دولار في 9 مارس خلال العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 123 دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
    فريد محمدوف: ستشارك شركات من 30 دولة في أسبوع باكو للطاقة
    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٥‎٣]
    انخفاض سعر برميل النفط
    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٠٩]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٦]
    برميل من "آذري لايت" يباع 121 دولار
    سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 123 دولار