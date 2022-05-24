ارتفاع عدد قتلى المبنى المنهار في إيران

طهران، 24 مايو، (أذرتاج)

ارتفعت حصیلة ضحایا انهيار مبنى في مدينة آبادان الإيرانية إلی 6 قتلی و28 جریحا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الصحافة المحلية ان الجهود متواصلة لإزالة الأنقاض وعمليات البحث والإنقاذ والإغاثة.

وانهارت أجزاء من مبنى "متروبول" الكبير الواقع في شارع أميري بمدينة آبادان بجنوب إيران يوم أمس.

وأفاد سكان المنطقة بإصابة عدد من الأشخاص في الحادث وأضرار طالت عددا من السيارات.

والتحقيق جار للوقوف على ملابسات انهيار المبنى.