صبائل باكو يفسخ العقد مع المدير الفني بعد تمديده قبل 10 أيام
AzerTAg.az
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٤:٢١]
باكو، 24 مايو، أذرتاج
فسخ نادي صبائل باكو لكرة القدم العقد مع مديره الفني افتانديل حاجييف.
وقال النادي في بيان إنّ العقد مع المدرب البالغ 41 عاما من العمر نقض عن التراضي.
يذكر أنّ عقد حاجييف مع صبائل كان قد مدد في 13 مايو الحالي الى نهاية صيف عام 2023م.
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