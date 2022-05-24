الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 24 مايو، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 32 حالة حريق و5 حالات حرجة وحالة محاولة الانتحار وحالة حادث مروري تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الإطفاء والإنقاذ للوزارة خلال اليوم 10 أشخاص ومنهم 5 قاصرين وبينهم شخص خرج على عتبة نافذة بناية سكنية كثيرة الطوابق بحي نسيمي للعاصمة باكو محاولة منه للانتحار وشخص ظل محتجزا داخل شاحنة من نوع سكانيا بحي قراداغ للعاصمة باكو جراء انقلابها على جانب الطريق بشدة الرياح.