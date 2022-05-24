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    ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة

    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٣١]

    باكو، 24 مايو، (أذرتاج)

    قال لجنة الجمارك الحكومية إن صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال أشهر يناير – ابريل بلغت 635 مليون و241 ألف دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى 102 مليون و647 ألف دولار.

    أما تكلفة المنتجات الأذربيجانية المستوردة من بلدان رابطة الدول المستقلة خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري فبلغت مليار و120 مليون و674 الف دولار.

     

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