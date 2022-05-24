ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك للأغذية والمشروبات والتبغ

باكو، 24 مايو، (أذرتاج)

شكل مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر ابريل من العام الجاري بنسبة 101.7 في المائة قياسا الى الفترة عينها من العام الماضي ومن جملتها لمنتجات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 117.4 في المائة وللمنتجات غير الغذائية بنسبة 100.6 في المائة والخدمات المدفوعة للأهالي بنسبة 106.4 في المائة، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن هيأة الإحصاء الحكومية.