جوهر عبد الله يفا بطلة أذربيجان للشطرنج
AzerTAg.az
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٣٩]
باكو، 24 مايو، أذرتاج
اختتمت بطولة أذربيجان للإناث وتوجت الأستاذة جوهر عبد الله يفا باللقب لأول مرة بعدما تغلبت في الجولة الأخيرة على الأستاذة خيالة عبد الله برفعها رصيدها 5 نقاط.
كما حصدت اللاعبة المفاجئة للبطولة لمان حاجييفا الفضية بعد أنّ فازت على الأستاذة تركان محمدياروفا وجمعت 5ر4 نقاط فيما احتلت الأستاذة عُلْويّة فتح علييفا المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتغلب في الجولة الأخيرة على الأستاذة خانيم بالاجايفا.
وحصدت بطلة العام الماضي جولنار محمدوفا المركز الرابع.
يذكر أنّ البطولة الوطنية المؤلفة من 7 جولات بالنظام الدائري وجائزة البطولة كانت 11 الفا و400 مانات وحصلت البطلة على 4 الاف مانات.
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