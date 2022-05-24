جوهر عبد الله يفا بطلة أذربيجان للشطرنج

باكو، 24 مايو، أذرتاج

اختتمت بطولة أذربيجان للإناث وتوجت الأستاذة جوهر عبد الله يفا باللقب لأول مرة بعدما تغلبت في الجولة الأخيرة على الأستاذة خيالة عبد الله برفعها رصيدها 5 نقاط.

كما حصدت اللاعبة المفاجئة للبطولة لمان حاجييفا الفضية بعد أنّ فازت على الأستاذة تركان محمدياروفا وجمعت 5ر4 نقاط فيما احتلت الأستاذة عُلْويّة فتح علييفا المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتغلب في الجولة الأخيرة على الأستاذة خانيم بالاجايفا.

وحصدت بطلة العام الماضي جولنار محمدوفا المركز الرابع.

يذكر أنّ البطولة الوطنية المؤلفة من 7 جولات بالنظام الدائري وجائزة البطولة كانت 11 الفا و400 مانات وحصلت البطلة على 4 الاف مانات.