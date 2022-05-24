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    صباح يودع المدافع ألخاصوف

    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٦]

    باكو، 24 مايو، أذرتاج

    ودع نادي صباح باكو لكرة القدم مدافعه سلافيك ألخاصوف.

    قال النادي في بيان إن النادي لم يمدد العقد المنتهي في نهاية الموسم مع المدافع البالغ 29 عاما من العمر فيما تمنت قيادة النادي اللاعب على خدماته متمنية له نجاحا في مشواره اللاحق.

     

     

    AZERTAG.AZ :صباح يودع المدافع ألخاصوف
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