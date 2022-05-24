حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 4.9 مليار دولار
AzerTAg.az
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٥٢]
باكو، 24 مايو، (اذرتاج)
بلغت قيمة العمليات التجارية في اذربيجان في شهر أبريل 4 مليارات و955.4 مليون دولار امريكي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أنه بلعت 3 مليارات و842.4 مليون دولار من الواردات ومليار و113 مليون دولار من الصادرات من اجمالي قيمة العمليات التجارية.
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