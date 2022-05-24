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    غابالا يتفق مع المدافع الوطني

    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٠٤]

    باكو، 24 مايو، أذرتاج

    حقق نادي غابالا لكرة القدم اول انتقالاته في نافذة الانتقالات بين الموسمين.

    قال النادي في بيان إنّ غابالا اتفق مع المدافع الوطني ايلكين قيرتيموف البالغ 32 عاما من العمر بالتوقيع على عقد مدته عام واحد.

    وعاد قيرتيموف الى ناديه الام بعد أنّ ارتدى قميص شاماخي في الموسم المنتهي حيث كان لاعب غابالا فترات 2015-2018م و2019-2022م مرتديا خارج ناديه قمصان سيرمورغ ونفطجي وزيرة على التوالي.

     

     

    AZERTAG.AZ :غابالا يتفق مع المدافع الوطني
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