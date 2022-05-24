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    استشهاد ثلاثة جنود أتراك

    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:١٥‎]

    إسطنبول، 24 مايو، (أذرتاج)

    استشهد 3 جنود وأصيب 4 آخرين في الاشتباك مع الإرهابيين في منطقة عمليات "قفل المخلب" شمال العراق.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الوطنية التركية انه تم نقل الجرحى إلى المستشفى.

     

    AZERTAG.AZ :استشهاد ثلاثة جنود أتراك
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