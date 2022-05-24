إسطنبول، 24 مايو، (أذرتاج) استشهد 3 جنود وأصيب 4 آخرين في الاشتباك مع الإرهابيين في منطقة عمليات "قفل المخلب" شمال العراق. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الوطنية التركية انه تم نقل الجرحى إلى المستشفى.

AZERTAG.AZ : استشهاد ثلاثة جنود أتراك

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