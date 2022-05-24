فريد محمدوف: ستشارك شركات من 30 دولة في أسبوع باكو للطاقة

باكو، 24 مايو، (اذرتاج)

تم تأكيد مشاركة حوالي 300 شركة من 30 دولة في أسبوع باكو للطاقة.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها مدير شركة "Iteca Caspian" فريد محمدوف في مؤتمر صحفي مكرس لأسبوع باكو للطاقة.

يذكر ان أسبوع باكو للطاقة سيعقد في الفترة ما بين 1 - 3 يونيو. يتم تنظيم الفعاليات من قبل شركة "Iteca Caspian" وشركائها الدوليين بدعم رسمي من وزارة الطاقة الأذربيجانية.