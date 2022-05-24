أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 59.8 مليون دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة
AzerTAg.az
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:١١]
باكو، 24 مايو، (اذرتاج)
صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 59 مليون و880 الف دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة خلال أبريل من العام الجاري.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه في الشهر الماضي استوردت أذربيجان بضائع من بلدان رابطة الدول المستقلة بقيمة 308 مليون و449 الف دولار.
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